'Gera ansiedade', diz Helinho antes do jogo decisivo no Pedrocão

Mesmo acostumado com tantas decisões na carreira, o técnico Helinho Garcia, do Sesi Franca Basquete, diz que uma partida que decide um título gera certa ansiedade. A equipe francana receberá o Minas nesta quarta-feira, 18, às 18h30, no ginásio "Pedrocão", e pode garantir o tetracampeonato seguido do NBB (Novo Basquete Brasil).

Apesar dessa ansiedade pré-partida, o treinador disse que o time é experiente e que os atletas estão preparados para o confronto diante da sua torcida. “Sem dúvida, é um jogo, como qualquer jogo de final, principalmente por poder decidir o campeonato, que gera ansiedade, mas eu acredito que a ansiedade também seja um fator importante para a gente; quando dá frio na barriga, é sinal de que estamos preparados”.

Helinho destacou a postura da equipe no critério de rebotes apresentado nas duas últimas partidas disputadas em Belo Horizonte (MG) e espera o mesmo desempenho no jogo 4 do playoff da decisão. “Precisamos procurar ter a leitura do que conversamos, do que vimos e do que treinamos para que possamos colocar em quadra da melhor forma e, obviamente, buscar a terceira vitória na série e o tetracampeonato”.