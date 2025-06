Praças Matriz e Barão: obras de R$ 2,4 mi geram críticas

Anunciada como uma obra de revitalização que traria novos acessos para melhorar a circulação e a segurança dos pedestres, além da ampliação dos espaços de descanso e mudanças no visual do local, a reforma da Praça Nossa Senhora da Conceição, a Praça Matriz de Franca, não agradou a parte da população.

Frequentadores apontam que as melhorias ficaram aquém do esperado. Entre as intervenções visíveis estão a substituição de bancos de concreto por outros modelos, a instalação de sinalização tátil no piso para deficientes visuais e a poda de coqueiros próximos à Catedral.

A obra

A obra teve início em 4 de dezembro de 2023, com previsão inicial de conclusão em 180 dias. No entanto, mais de um ano depois, os serviços ainda não foram finalizados. Em nota divulgada nessa terça-feira, 17, a Prefeitura de Franca informou que a revitalização segue em andamento e que ainda restam etapas a serem concluídas.