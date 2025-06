Aos 63 anos, morre Adauto Pereira, vítima de câncer

Adauto Pereira, de 63 anos, morreu nesta segunda-feira, 17, em decorrência de câncer no fígado, agravado por falência renal, em Franca. Ele deixa a mulher e duas filhas.

Morador da região do bairro São Joaquim, Adauto era conhecido por muitas pessoas devido aos trabalhos que abraçou ao longo da vida. Por muitos anos, foi pespontador, profissão aprendida ainda jovem, na banca de pesponto dos pais, na rua da Liberdade, na Vila Nova.

Foi como vigia de carros em festas de Franca que ele se tornou figura popular. Quem frequentou eventos no Buffet Spazio, no antigo Stella Eventos ou no salão Gênesis, no Residencial Itapuã, certamente cruzou com Adauto.