Caseiro de 76 anos é encontrado morto dentro de bar em Franca

O caseiro Miguel de Souza, de 76 anos, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira, 17, dentro do bar onde morava e trabalhava na Vila Santos Dumont, em Franca. O local havia sido aberto por ele em janeiro deste ano e funcionava também como residência.

Segundo informações de testemunhas, Miguel era conhecido por abrir o bar na rua Voluntário Adriano Cintra, bem cedo. Ao perceberem a ausência incomum, amigos e vizinhos foram até o local e começaram a chamá-lo. Sem resposta, decidiram acionar a Polícia Militar. “Chamei, chamei e ele não respondia. Aí tinha outro amigo nosso, batemos e nada. Então chamamos a polícia”, relatou um dos amigos próximos.

Com a chegada dos policiais e a ajuda de vizinhos, a porta do bar foi levantada. Miguel foi encontrado caído no chão, já sem vida.