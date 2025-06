Franca: comerciante de 70 anos é baleado ao reagir a assalto

O comerciante José Bernardo da Silva, de 70 anos, foi baleado no rosto na manhã desta terça-feira, 17, durante uma tentativa de assalto dentro de sua mercearia no bairro Vila Chico Júlio, em Franca.

O crime aconteceu por volta das 8h10, na esquina das ruas Capitão Urias Batista de Avelar com Pedro Oliveira Ramos. Segundo informações da Polícia Militar, o criminoso já aguardava do lado de fora e entrou no local junto com o comerciante, no momento da abertura do estabelecimento.

Assim que anunciou o assalto, o proprietário tentou reagir com uma faca, em um ato de coragem que acabou desencadeando a violência: o criminoso, armado, atirou contra o rosto do idoso. A bala atingiu a lateral do rosto da vítima.