Motoboy morre em 1º dia de trabalho em Franca

Um grave acidente na rodovia Cândido Portinari, em frente ao shopping de Franca, matou Armando Cardoso Brito, de 33 anos. O motociclista colidiu violentamente na traseira de um caminhão que trafegava no mesmo sentido, rumo ao bairro Estação, na noite dessa segunda-feira, 16.

Armando havia iniciado naquele mesmo dia um novo trabalho como motoboy. A empolgação pelo recomeço foi registrada em uma última mensagem enviada ao amigo Guilherme Souza na manhã do acidente, "Hoje (segunda-feira) de manhã ele me mandou uma mensagem muito feliz, dizendo que começaria a trabalhar de moto. Nunca pensei que seria a última vez que iria conversar com ele", lamentou, emocionado.

O impacto da colisão foi tão severo que Armando não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada, mas apenas pôde constatar o óbito. A Polícia Militar preservou a área para os trabalhos da perícia.