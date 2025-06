Inscrições abertas para a 1ª etapa do Circuito Franca Run

A Secretaria de Esporte e Cultura abre nesta terça-feira, 17, a partir das 16h, as inscrições para a 1ª Etapa do Circuito Franca Run, promovida pela Prefeitura de Franca em parceria com o Instituto Três Colinas. O cadastro deve ser feito exclusivamente pelo site, basta clicar aqui, com participação gratuita.

Serão disponibilizadas 1.000 vagas, sendo 650 para o percurso de 5 km e 350 para o de 10 km. As inscrições serão encerradas assim que todas as vagas forem preenchidas.

A corrida está marcada para o dia 29 de junho, com largada às 7h30, no Complexo Poliesportivo, localizado na rua dos Pracinhas, 510. Todos os inscritos terão direito a um kit do atleta, composto por camiseta, número de peito, chip de cronometragem e alfinetes.