Grupo Santa Casa de Franca: excelência em Saúde há 128 anos

Neste 16 de junho, a Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, que é o Hospital Geral do Grupo Santa Casa de Franca, fundado no ano de 1.897, completa 128 anos de sua trajetória. Desde o início, pautada no acolhimento e na qualidade, ao longo dos anos vem ampliando a busca pela excelência investindo em inovação tecnológica e evoluindo em atendimento humanizado, mantendo sua tradição filantrópica.

Excelência reconhecida:

Comprovando o resultado do comprometimento e sintonia entre diretoria administrativa, diretorias médicas e técnicas, corpo clínico, equipe gerencial e colaboradores, em 2024 os três hospitais que compõem o Grupo Santa Casa de Franca (Hospital Geral, Hospital do Câncer e Hospital do Coração) conquistaram o título ONA Nível 2, certificação concedida pelo Instituto Qualisa de Gestão, que avalia não apenas os critérios de segurança do paciente, mas também exige uma gestão integrada dos processos, promovendo ações de melhoria entre todas as áreas da instituição.

Entre outras certificações que também corroboram com o compromisso de todos os colaboradores e da gestão estão: AVC (Acidente Vascular Cerebral) ANGELS AWARD - Diamond, Hospital Amigo da Criança, Hospital de Ensino, Certificação Ouro - Banco de Leite Humano e Selo SUStentáveis – títulos que demonstram o empenho da instituição com a constante evolução e busca pela excelência na assistência de saúde voltada à população.

Estrutura: tecnologia e humanização

A Santa Casa de Franca realiza anualmente milhares de procedimentos, atendimentos e internações – e graças a profissionais altamente capacitados e comprometidos com a valorização da saúde, essa estrutura hospitalar ampla e tecnológica se mantém ativa e em constante evolução. A Santa Casa de Franca é uma referência em atendimento humanizado e mantém uma busca contínua em melhorias, para oferecer atendimento de excelência para o público SUS de Franca e 21 municípios da região contemplada.

Além de um quadro de profissionais altamente capacitados, um outro importante pilar que sustenta a Fundação é a tecnologia, desempenhando um papel transformador no processo de atenção e assistência em saúde. Um dos principais recursos é o processo de checagem beira-leito, uma tecnologia móvel que, integrada aos carrinhos de medicação informatizados, permite a instalação de equipamentos conectados ao prontuário eletrônico do paciente. Essa solução otimiza a administração de medicamentos, assegurando que os dados sejam consistentes e atualizados em tempo real, conforme a prescrição médica. Como todo o processo é realizado por leitores eletrônicos, é eliminada a necessidade de inserção manual de dados, reduzindo significativamente os riscos de erro.

Dessa forma, garantimos máxima segurança, agilidade e confiabilidade das informações, contribuindo para um histórico do paciente mais preciso, eficiente e com toda a segurança.

Um setor de destaque é a Maternidade, que atende principalmente casos de alta complexidade para mães e bebês - realizando mais de 2.800 partos por ano, entre normais e cesarianas de alto risco. Por ser um Hospital certificado pelo Ministério da Saúde como ‘Amigo da Criança’, promove um atendimento materno com benefícios no processo de pré e pós-parto, e também realiza ações educacionais de incentivo à amamentação. Aqui em nossa Maternidade, logo que o bebê nasce ele permanece junto com a mãe, amamentando desde os primeiros minutos, o que contribui significativamente para o desenvolvimento da criança.

Outro protagonista é o Lactário, único da região, sendo o setor responsável pelo preparo e distribuição de fórmulas lácteas e outras preparações alimentícias para bebês internados, garantindo uma alimentação segura e nutritiva. Desenvolve campanhas para conscientização de toda a população sobre a importância do aleitamento materno – sendo um serviço fundamental para Franca e toda a região, já que salva diariamente muitas vidas de bebês prematuros e de baixo peso, com uma taxa de mais de 90% de chance de sobrevida para esses recém-nascidos. Em 2024, mais de 700 mães doadoras colaboraram para que 1.000 bebês fossem alimentados, conseguindo se desenvolver e superar a prematuridade.

Diretoria Voluntária

De acordo com o presidente voluntário, Dr. Sidnei Martins de Oliveira: “A Santa Casa de Franca, é uma instituição que desde a sua fundação tem em sua essência o acolhimento às necessidades de saúde da sociedade; e com a atuação de uma diretoria administrativa voluntária eleita aliada a equipes técnicas e médicas, todos os esforços são tomados para que melhorias contínuas sejam realizadas, no intuito de evoluir em qualidade e busca de serviços de excelência. E todo esse trabalho também conta com o importante apoio de Parlamentares e Órgãos Públicos das esferas Federal, Estadual e Municipal - e também da iniciativa privada e da própria comunidade, que contribuem constantemente com doações – colaborando para que o Grupo Santa Casa de Franca evolua em tecnologia e valor humano”, conclui.

Sobre o Grupo Santa Casa de Franca

A instituição figura entre as mais antigas da cidade, prestando serviços filantrópicos em saúde pelo Sistema Único de Saúde (SUS), atendendo 109 expressivos municípios no estado de São Paulo, abrangendo um público de 6 milhões de pessoas. Consolidada como uma estrutura de referência em atendimentos de média e alta complexidade, possui mais duas unidades que formam o Grupo, sendo os Hospitais do Câncer e do Coração. Ainda, o Grupo Santa Casa de Franca na configuração de O.S.S. (Organização Social de Saúde) é credenciado pelo Governo do Estado de São Paulo para fazer a gestão dos AMEs (Ambulatórios Médicos de Especialidades) até o momento das cidades de Franca, Taquaritinga, Casa Branca, Campinas, Vale do Jurumirim, São Carlos e Ribeirão Preto – apresentando resultados de alto nível.