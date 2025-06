Jantar dos Contadores 2025: ACIF reúne mais de 200 profissionais 

Mais de 200 profissionais de Franca e região ligados à área de contabilidade se reuniram no último dia 9, na Nonno Grill Churrascaria, para o Jantar dos Contadores 2025. Promovido pela ACIF (Associação do Comércio e Indústria de Franca), o encontro foi realizado em parceria com a Certisign, Sicredi, Assescofran e Allmark – Marcas e Patentes, tendo o objetivo de discutir recursos tecnológicos para a área de Certificação Digital, soluções da Junta Comercial, além de gerar troca de experiências entre o segmento.

“Este evento é uma oportunidade valiosa para ouvirmos os contabilistas, que são parte essencial da engrenagem que move a economia local, e reafirmarmos o nosso compromisso com o aprimoramento dos serviços que oferecemos na área de Certificação Digital e atendimento na Junta Comercial”, afirmou o presidente da ACIF, Fernando Rached Jorge. “Também é um bom momento para lembrar que, sempre que alguém opta pelo Certificado Digital da ACIF, está apoiando pautas importantes da nossa cidade, como o Projeto Guri, Instituto Pró-Criança e o basquete local”, afirmou.

Para a presidente da Assescofran, Eliane Macedo, a iniciativa representa um avanço para a categoria. “Para a Assescofran, essa parceria com a ACIF pela Certificação Digital é muito importante pelo nível de segurança que nós temos. Esteve evento é um marco do trabalho das duas entidades em prol da classe contábil.”

O diretor de relações institucionais da Certisign, Leonardo Gonçalves, esteve presente no evento e falou sobre o impacto da tecnologia no ambiente empresarial. “Estamos passando por um processo de transformação digital e o Certificado Digital vem para suportar esse processo, garantindo que todas as transações que ocorrem via internet aconteçam de forma segura. Associar a Certisign à ACIF e a Franca significa que, cada vez mais, a cidade vai estar conectada com segurança no mundo digital.”

Ao Portal ACIF, o assessor de negócios do Sicredi, Guilherme Bravim Soares, destacou que comodidade e segurança no atendimento são prioridades para a instituição. “O Sicredi investe muito em tecnologia e, hoje, a assinatura digital é um de nossos aliados e, em vários tipos de contrato, temos essa opção. Nós vemos isso com bons olhos, como uma forma de obter mais agilidade e comodidade e atender nosso associado da forma como ele quer ser atendido, quer seja de forma presencial ou à distância, sempre com segurança”, disse.

Valorizando o papel da contabilidade no nascimento das marcas, Edmilson Lima, CEO da Allmark – Marcas e Patentes, reforçou a importância do registro como diferencial competitivo. “Eu acredito muito na importância de ambientes como este, em que podemos compartilhar o conhecimento da Allmark e, principalmente, mostrar ao público que o registro de marcas é um ativo para que uma empresa possa prosperar. As marcas nascem nos escritórios de contabilidade e nós acreditamos que esta parceria é muito válida”, disse.

Também estiveram presentes no encontro o prefeito de Franca, Alexandre Ferreira, e o vice-presidente da Região Administrativa 19 da Facesp, José Alexandre do Carmo Jorge.

Sorteio e premiações

O Jantar dos Contadores também contou com sorteios de Alexas entre os escritórios presentes, pela ACIF; kits gourmet, pelo Sicred; e cestas de vinho, pela Allmark – Marcas e Patentes. Já os escritórios de contabilidade Santa Rita, Alvorada e Masson foram premiados com frigobares por sua grande parceria na emissão de certificados digitais, junto à ACIF.