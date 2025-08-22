Paciente é transferida para Ituverava após confusão na UPA

Em meio à espera por uma vaga na Santa Casa de Franca, a paciente que estava internada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto, na região Sul da cidade, foi transferida para Ituverava após uma confusão que levou toda a família à delegacia nesta quinta-feira, 21. Durante esse processo conturbado, os familiares enfrentaram a dor de perder a primeira neta de Dalila.

A confusão tomou conta da UPA em Franca após familiares pressionarem médicos para conseguir a transferência de Dalila Cristina Evangelista, de 38 anos, para a Santa Casa. A paciente estava internada desde domingo, 18, com suspeita de trombose.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, uma vaga havia sido disponibilizada em Ituverava, mas a família teria recusado. Já os familiares contestam a informação e garantem que a vaga foi direcionada para outra paciente. Apesar da divergência, Dalila foi transferida de ambulância para o hospital a 56 km de Franca, onde seguirá em acompanhamento médico.