24 de agosto de 2025
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
DESDOBRAMENTO

Paciente é transferida para Ituverava após confusão na UPA

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
WhatsApp/GCN
Momento da confusão na UPA do Aeroporto e a Santa Casa de Ituverava, para onde a paciente foi transferida
Momento da confusão na UPA do Aeroporto e a Santa Casa de Ituverava, para onde a paciente foi transferida

Em meio à espera por uma vaga na Santa Casa de Franca, a paciente que estava internada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto, na região Sul da cidade, foi transferida para Ituverava após uma confusão que levou toda a família à delegacia nesta quinta-feira, 21. Durante esse processo conturbado, os familiares enfrentaram a dor de perder a primeira neta de Dalila.

A confusão tomou conta da UPA em Franca após familiares pressionarem médicos para conseguir a transferência de Dalila Cristina Evangelista, de 38 anos, para a Santa Casa. A paciente estava internada desde domingo, 18, com suspeita de trombose.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, uma vaga havia sido disponibilizada em Ituverava, mas a família teria recusado. Já os familiares contestam a informação e garantem que a vaga foi direcionada para outra paciente. Apesar da divergência, Dalila foi transferida de ambulância para o hospital a 56 km de Franca, onde seguirá em acompanhamento médico.

Em entrevista ao portal GCN/Sampi, nesta sexta-feira, 22, Josiane, irmã da paciente, relatou que os médicos já descartaram a suspeita de trombose e agora investigam se Dalila estaria com uma bactéria nos nervos. Ela foi levada até a unidade de Ituverava acompanhada pelo marido.

Luto

Dalila é mãe de um jovem de 22 anos, que recentemente descobriu que seria pai. A família vivia a expectativa da chegada da primeira neta da paciente. Também nesta quinta-feira, a nora de Dalila já tinha uma consulta marcada em uma UBS (Unidade Básica de Saúde) devido à gestação de risco e, após atendimento médico, foi internada.

Horas depois, a família recebeu a pior notícia: a jovem havia perdido o bebê. "Não sei como vamos contar para minha irmã, já não basta tudo o que ela está passando", desabafou Josiane, emocionada.

Agora, a família concentra forças na recuperação de Dalila, que permanece internada em Ituverava. Os parentes aguardam sinais de melhora no quadro clínico para, só então, revelar a ela a perda da neta.

