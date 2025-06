Baderna em bar 'interditado' acaba em garrafada em viatura da PM

Ainda segundo os moradores, que já possui um abaixo-assinado, durante as festas, brigas são registradas, inclusive com uso de armas de fogo

Falta de fiscalização noturna?

Segundo os moradores, quando acionam a GCM pelo telefone 153, são informados de que não há equipes da Vigilância Sanitária durante a noite para realizar fiscalizações. Eles cobram uma solução da Prefeitura, já que o problema, de acordo com eles, acontece desde fevereiro.

A reportagem do GCN/Sampi entrou em contato com a Prefeitura e com o advogado do bar, no final da manhã deste domingo, 15. Caso haja respostas, este texto será atualizado.