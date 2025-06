Dicas Práticas

Quando for assar apenas o peito do frango, coloque-o na assadeira com a parte da carne (peito) voltada para baixo, por uns 40 minutos; vire ao contrário para corar. Assim se procede para que ele fique mais úmido e saboroso. Outra: quando fritar frango em óleo na frigideira (frango frito ou à passarinho), adicione algumas gotas de corante amarelo depois que estiver aquecido. Isso dará uma bonita cor dourada, como se tivesse sido frito na manteiga.

63 Anos da Difusora



A Rádio Difusora de Franca completou esta semana, no dia 10, seus 63 anos de existência, e tudo começando no ano de 1962. Este foi o primeiro estúdio, no segundo andar do Banco de Crédito Real, na Rua do Comércio, onde hoje é calçadão. A foto é de setembro de 1962, aparecendo o grande locutor Carlos Augusto, recebendo a visita de uma das candidatas à Rainha da AEC, acompanhada do Sr. Marcelino, presidente do clube.