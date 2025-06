Sesi Franca volta a vencer o Minas e pode ser campeão em casa

O Sesi Franca voltou a vencer o Minas, em Belo Horizonte, e pode decidir o título do NBB (Novo Basquete Brasil) 2024/25 em casa. O confronto deste sábado, 14, disputado na Arena UniBH, na capital mineira, pelo jogo 3 da final, ficou 83 a 73.

Com o resultado, a série melhor de cinco jogos aponta 2 a 1 para os francanos, que podem fazer a festa do título perto de sua torcida, na próxima quarta-feira, 18, às 18h30, no ginásio "Pedrocão", em Franca. O time mineiro precisará empatar a série em Franca para provocar o quinto duelo, marcado novamente para BH, no próximo dia 21 (sábado).

A exemplo do jogo anterior, o time paulista iniciou a partida com bom volume ofensivo, vencendo o primeiro quarto por 24 a 17. No segundo período prevaleceu o setor defensivo das duas equipes, com o time mineiro levando a melhor, 16 a 14, mas o Franca terminou o primeiro tempo vencendo por 38 a 33 no placar geral.