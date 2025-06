Franca: motorista desvia de cachorro e arrebenta carro em poste

Apesar da gravidade do impacto, o motorista não se feriu. A frente do carro ficou totalmente danificada.

Segundo o condutor, ele seguia em direção à sua casa quando um cachorro atravessou repentinamente a via. Ao tentar desviar do animal, acabou perdendo o controle do veículo e atingiu o poste.

Um carro ficou completamente destruído após o motorista perder o controle da direção e colidir contra um poste na avenida Rio Amazonas, no Residencial Amazonas, em Franca , no fim da tarde deste sábado, 14.

Equipes da Polícia Militar estiveram no local para sinalizar a via e registrar a ocorrência. Técnicos da CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz) também foram acionados e fizeram a substituição do poste danificado. Por conta dos trabalhos, parte da avenida – que liga a região do Jardim São Joaquim ao Franca Shopping – precisou ser interditada temporariamente.