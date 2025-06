Francana estreia com derrota para o Comercial na Copa Paulista

A Francana perdeu para o Comercial, por 1 a 0, na tarde deste sábado, 14, no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto, pela estreia na Copa Paulista de 2025.

As duas equipes apresentaram muitos erros de passes neste início de competição. As melhores chances de gols dos dois lados foram através de bolas paradas. Aos 38 minutos, o Comercial abriu o placar após cobrança de lateral. A bola foi alçada dentro da área, Gabriel Barros cabeceou para trás e Carlos Bagé desviou para dentro do gol de Jonathan.

A Francana teve a chance de empatar ainda no primeiro tempo, com Tico cobrando falta. O zagueiro Rodrigão subiu prensado com Leandro Sergipe, quase encobrindo o goleiro João Lucas, que conseguiu fazer a defesa.