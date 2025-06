Os publicitários Giordana Garcia e Rodolffo Neto, proprietários da agência Pensando Bem, lançaram a segunda edição do muito bem-sucedido evento "Pensando Bem Além". O evento ocorrerá no dia 23 de agosto e é considerado o maior evento de marketing e empreendedorismo de Franca. Trata-se de uma experiência repleta de conhecimento, surpresas, boa música e gastronomia, com importantes marcas da cidade. No belíssimo espaço Cedro, das 13h às 22h, as inscrições estão abertas, e é bom correr. Para mais informações: (16) 99175-2075. Imperdível!

Feijoada do Pinheiro



A melhor e mais esperada feijoada de Franca e região está cheia de novidades para a edição de 2025. Além da atração principal, que é o premiado sambista Xande de Pilares, o evento conta com inúmeras atrações de diferentes estilos e promete agradar a todos. Com um buffet preparado especialmente para a ocasião e uma feijoada divina, o serviço acontece durante todo o evento com muita fartura, como é de costume. Haverá cerveja geladíssima, drinks, sobremesas e muito mais. A Feijoada do Pinheiro promete surpreender todos os presentes. No dia 9 de agosto, no Villa Eventos, os ingressos estão à venda pelo WhatsApp (16) 99266-7140, e a loja oficial no Franca Shopping estará em funcionamento a partir do dia 8 de julho. Sucesso!

Patrícia na TV



A escritora infantojuvenil Karina Gera, autora da biografia "Patrícia na TV", que conta a história da colunista social e apresentadora Sônia Menezes Pizzo - Patrícia para crianças, estará no dia 22 de junho na Livraria Travessa. Na ocasião, ela contará a história do livro mencionado, resgatando memórias dessa mulher que é um ícone não só em Franca, mas em toda a região. A livraria fica no Ribeirão Shopping, e o evento acontece das 15h às 16h. Muito bom!

Peron