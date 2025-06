Da rua à tecnologia: Wanderson luta por um recomeço em Franca

A história de Wanderson Henrique Cabulão é marcada por idas e vindas, perdas e recomeços. Nascido em Barretos , ele foi acolhido ainda criança por instituições do município de Franca , onde construiu suas raízes. Hoje, aos 44 anos, Wanderson vive em situação de rua, mas carrega consigo uma bagagem de experiências, formação técnica e sonhos ainda vivos, mesmo em meio às dificuldades.

Entretanto, as dificuldades financeiras e o uso de substâncias acabaram mudando os rumos da vida. “De dois anos pra cá, não consegui mais pagar aluguel, as contas. Sempre trabalhei honestamente, mas fui obrigado a escolher entre investir em mim ou nas contas. E optei por mim. Acabei indo pra rua”, conta com sinceridade.

Apesar das adversidades, Wanderson encontrou apoio em órgãos públicos. “Procurei o Caps, mas como não havia vaga imediata, eles me recomendaram o Centro Pop. No mesmo dia, fui acolhido com muito carinho. Agora sei que também existe um abrigo, mas está passando por uma transição”, relata.

A rotina no Centro Pop é diária, mas Wanderson prefere estar em atividade. “Fico pouco lá. Procuro fazer bicos, arrancar mato, limpar calçadas, juntar recicláveis. Como perdi meus documentos, tenho buscado atividades que não exigem documentação formal”, explica. Ele vive hoje com apenas o RG e o título de eleitor em mãos.