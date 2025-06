Sesi Franca busca abrir vantagem sobre o Minas; ACOMPANHE AO VIVO

O Sesi Franca volta à quadra para enfrentar o Minas neste sábado, 14, às 17 horas, na Arena UniBH, em Belo Horizonte, pelo terceiro confronto do playoff da final do NBB (Novo Basquete Brasil) 2024/25. ASSISTA NO VÍDEO ACIMA OU OUÇA AQUI.

A série aponta uma vitória para cada lado. O time mineiro venceu em Franca no primeiro duelo, com a equipe paulista dando o troco na casa do adversário, na última quinta-feira, 12.

O time comandado por Helinho Garcia busca abrir vantagem para poder decidir o título em casa, na próxima quarta-feira, 18. Por sua vez, a equipe dirigida por Léo Costa, tenta fazer valer o mando de quadra neste sábado. Se necessário, o quinto confronto será em Belo Horizonte.