Precursores do Feminismo

O segundo e o terceiro títulos disputam o primeiro lugar no ranking de melhores romances já escritos. O primeiro, pela fragmentação resultante de ter sido criado aos poucos, ao longo de vinte anos, para compor ‘A Comédia Humana’, mostra fragilidades estruturais que o excluem dessa colocação. Em compensação, inspirou um adjetivo no idioma português que perdura até hoje, “balzaquiana”, termo que pretende designar a mulher que tendo chegado aos trinta anos deveria apresentar um bom nível de amadurecimento emocional. Um equívoco, naturalmente, quando se tem em mente a protagonista da história, Júlia.

Dizem que artistas são antenas da raça no sentido de que captam o que ainda está por acontecer. Tipo de profetas sem o saber, suas profecias são atualizadas muitas vezes quando eles já morreram. Na literatura, arte da palavra, Jules Verne, prevendo submarinos e viagem à Lua, e Aldous Huxley, antevendo a era da vigilância total sobre as pessoas, descreveram a sociedade do futuro. Gênios para uns, iluminados para outros, criaram o gênero que seria chamado ficção científica.

Entre 1842 e 1872, ou seja, no espaço de trinta anos, os autores mencionados publicaram romances lidos até hoje com admiração, prazer estético e curiosidade. Em suas páginas está a sociedade que se transformava na Europa por conta das guerras napoleônicas, da revolução industrial, da decadência da aristocracia, do fortalecimento da burguesia e também em decorrência de uma complexidade de fatores que modificariam o jeito de viver dos humanos até que o século XX chegasse com outras mudanças.

Muitos pontos de convergência unem as personagens Júlia (Balzac), Emma (Flaubert) e Anna (Tolstoi). Pela similaridade de comportamentos, a análise de seus perfis poderia levar à conclusão de que houve influência de um autor sobre o outro no processo de criação. Mas talvez seja mais plausível imaginar que os romancistas deixaram-se conduzir pelo ar de seu tempo e seus olhos de lince começaram a captar a farsa de casamentos infelizes que sobreviviam sob ‘a capa diáfana da hipocrisia’. Entretanto, é importante reconhecer que esses autores não incidiram no erro da generalização e um exemplo disso é que Tolstoi abre seu monumental Anna Karênina com a frase arrebatadora: “Todas as famílias felizes se parecem, cada família infeliz é infeliz à sua maneira.”

São as mulheres infelizes (e belas) que inspiram os três escritores. Júlia casa-se muito jovem e apaixonada com um coronel do exército napoleônico, homem que, segundo o narrador, ‘só sabia duelar, comer e amar a primeira que aparecesse’. Anna se une a um aristocrata culto, sério e importante ‘mas extremamente frio e conservador’. Emma se torna a mulher de um médico de origem rural, ‘bondoso mas medíocre, destituído de qualquer ambição’. Acontece que Júlia, Anna e Emma haviam idealizado seu par e o próprio casamento, situação que as configurava como românticas incuráveis vivendo o inferno de um contexto realista que tinham de encarar. Não suportando a frustração, indiferentes até à maternidade que lhes parecia tediosa, elas empreendem fugas envolvendo-se em relacionamentos com amantes que as conduzirão à ruína. O meio em que viviam não admitia a traição feminina. Era inclemente em relação às adúlteras, embora admitisse com benevolência os adúlteros.