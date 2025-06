Entre ciclos, amor próprio

E foi ali, naquele momento, que me abracei, abracei tudo aquilo que eu escondia com a rotina. Chorei, me entristeci, e no fim encontrei meu caminho através do amor. Abraçar tudo aquilo que fazia parte de mim fez com que um amor gigantesco nascesse dentro, um tipo de amor que eu já não imaginava, amor que mudaria minha vida para sempre: O AMOR PRÓPRIO - ele tinha se perdido por um tempo, mas nos reencontramos na jornada.

Ariel Bruna é colorista profissional, proprietária do espaço de beleza @arieldouradohair e escreve diariamente na página @pretoebrancoépoetico. É mãe da Sophia e do João Lucas. Uma mulher com medos bobos e coragens absurdas.