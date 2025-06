Devo essa a ele: Primeiramente, por ter me tirado de uma pneumonia (complicada), quando mantinha seu consultório num pequeno imóvel na rua Estevão L. Bourroul. Há muitos anos. Lutei e me recuperei, graças aos conhecimentos do grande Dr. Renato Figueiredo (foto). Hoje, já faz um tempão, divide consultório (bela clínica) com a esposa, Dra. Regina B. de Figueiredo (conceituadíssima), e num ponto ex-ce-len-te, na rua Felisbino de Lima. Foi lá que eu fui ficar livre do cigarro. Ele (Renato), não teve dúvidas: tirou do bolso da minha camisa um maço de Free Box (de caixinha, fechado) e, com liberdade, jogou o maço no lixo do seu consultório. Eu, tamanha vergonha do momento, a expressividade da sua ação... não tive dúvidas, e já saí de lá convicto de que nunca mais fumaria. E assim tem sido já há anos. Sem fumar mais. Nunca mais. Sem aquela de que iria parar aos poucos. Beneficiado quem? EU. Completamente.

Psicólogos em foco



Em destaque — e, bem sei, dedicados e elogiados. Nesta lista: Juliana Ferreira de Oliveira. Dedicadíssima!