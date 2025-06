Acidente na Tancredo Neves deixa duas pessoas gravemente feridas

Um ciclista de 16 anos e um motociclista, cuja identidade não foi divulgada, ficaram gravemente feridos na noite desta sexta-feira, 13, após um acidente no início da rodovia Prefeito Tancredo Neves, no Jardim Éden, na região Leste de Franca.

De acordo com as primeiras informações, dois adolescentes andavam de bicicleta pelo acostamento quando, por motivos ainda desconhecidos, o motociclista perdeu o controle da direção e colidiu frontalmente com um deles.

O piloto da moto CG prata teve ferimentos no rosto. O ciclista também apresentava ferimentos na cabeça e nos braços, ficando desacordado.