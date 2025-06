Família resgata jovem de Franca que estava sumida em Praia Grande

Após uma corrente de solidariedade, a família de Franca conseguiu ajuda financeira e se dirigiu à cidade do litoral de São Paulo para resgatar a jovem, que estava desaparecida havia quatro dias.

A família de Beatriz de Paula Cintra, de 21 anos, voltou de Praia Grande (SP), a 470 km de Franca , com a jovem na tarde dessa sexta-feira, 13. Beatriz está passando por um tratamento e teria sofrido um surto quando desapareceu no último domingo, 8. Segundo a família, ela sofre de esquizofrenia e já passou por internações para tratamento da doença.

A jovem teria ido até sua casa, pegado algumas peças de roupa e saído sem dizer para onde iria. Depois, não atendeu às ligações nem respondeu às mensagens.

A família foi informada por um homem, que atendeu o telefone da jovem, que ela esteve em Itanhaém (SP) e teria pedido ajuda. Segundo esse relato, Beatriz saiu do imóvel novamente e só foi encontrada a 45 km de lá, já em Praia Grande.

A família registrou boletim de ocorrência e contou com o apoio do delegado Leopoldo Gomes, da Polícia Civil de Franca, que acionou um grupo com representantes das forças de segurança de todo o país.