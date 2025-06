Franca tem 160 imóveis atingidos por nova cobrança da Sabesp

A Sabesp (Companhia Paulista de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) começou a cobrar, nesta sexta-feira, 13, a tarifa de esgoto de imóveis que ainda não estão conectados à rede coletora, mesmo com a infraestrutura já disponível. Em Franca, a medida afeta 160 imóveis, entre os mais de 143.314 clientes da companhia na cidade.

A tarifa mínima será de R$ 37,96 para residências e R$ 76,60 para imóveis industriais, com base em um consumo de até 10 mil litros mensais. A cobrança vale para construções localizadas a até 20 metros da tubulação de esgoto, mas que ainda não solicitaram a ligação.

De acordo com a Sabesp, a prática está de acordo com o que determina a Lei Federal nº 11.445/2007, atualizada pelo Novo Marco Legal do Saneamento, que permite a cobrança mesmo sem a conexão ativa, desde que a infraestrutura esteja disponível.