Ônibus atropela irmãs de bicicleta; criança de 4 anos morre

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros. A criança de 4 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já a irmã mais velha foi socorrida com vida e levada em estado grave ao Hospital das Clínicas. Até o momento, não há atualização sobre seu estado de saúde.

Segundo a imprensa local, as meninas seguiam pela via quando o coletivo fez uma conversão à esquerda e atingiu as vítimas. O impacto foi violento.

O motorista do ônibus permaneceu no local e prestou esclarecimentos às autoridades. A Polícia Militar interditou a via para o trabalho da perícia técnica, que busca entender as circunstâncias exatas do acidente.

O caso será investigado pela Polícia Civil.