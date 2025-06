Franca Run abre mil vagas gratuitas para corrida no dia 29

A Secretaria de Esporte e Cultura, em parceria com o Instituto Três Colinas, realiza no próximo dia 29, a 1ª Etapa do Circuito de Corridas Franca Run, com largada marcada para as 7h30, no Complexo Poliesportivo. O evento oferece mil vagas gratuitas e promete reunir atletas e amantes da corrida em dois percursos: 5 km e 10 km.

As inscrições serão abertas na terça-feira, 17, a partir das 16h, exclusivamente pelo site da Prefeitura. Serão disponibilizadas 650 vagas para o percurso de 5 km e 350 para o de 10 km, com pontos de hidratação ao longo do trajeto.

Os participantes inscritos receberão um kit atleta contendo camiseta, número de peito, chip de cronometragem e alfinetes. A retirada dos kits acontecerá nos dias 26 e 27 de junho, das 18h às 20h, e no dia 28, das 10h às 14h, no Shopping do Calçado. No ato da retirada, os corredores poderão doar 1 litro de leite, de forma voluntária, para instituições beneficentes.