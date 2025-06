Fussol oferece cursos gratuitos; inscrições já estão abertas

Quem busca qualificação profissional e melhores chances no mercado de trabalho pode aproveitar os cursos gratuitos oferecidos pelo Fussol (Fundo Social de Solidariedade) e pela Escola Profissionalizante de Franca, que ainda têm vagas disponíveis.

Entre as opções, está a Oficina de Capacitação em Plantas Medicinais, realizada em parceria com a Unifran (Universidade de Franca). Com 35 vagas, o curso será ministrado no dia 24 de junho, das 8h30 às 11h, na própria instituição. A oficina inclui atividades práticas: o preparo de xarope de guaco no laboratório de Química (bloco Lilás), com a professora doutora Patrícia Mendonça Pauletti, e a produção de mudas de plantas medicinais com a professora doutora Alessandra Marieli Vacari.

Também estão abertas as inscrições para os cursos de Doceiro e Copeiro Hospitalar. O curso de Doceiro terá início em 29 de julho e vai até 4 de novembro. Já o curso de Copeiro Hospitalar começa em 4 de agosto e termina em 3 de dezembro. Para participar, é necessário ter 18 anos ou mais.