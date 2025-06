Franca leva maior delegação da região aos Jogos da Juventude

As equipes que representarão Franca na 42ª edição dos Jogos Abertos da Juventude estão prontas para a disputa em Lençóis Paulista, município a 300 quilômetros de Franca. A competição, promovida pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo em parceria com a prefeitura local, começou oficialmente nesse sábado, 14, com o Congresso Técnico às 15h e o desfile de abertura das delegações às 19h.

Franca chega à fase estadual da competição como uma das cidades com maior representatividade. Ao todo, 228 pessoas integram a delegação francana, entre atletas, técnicos e dirigentes, com apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Cultura. Os Jogos, que seguem até o dia 21 de junho, reúnem jovens com até 18 anos de todo o estado, classificados após etapas regionais.

As primeiras disputas com participação de Franca estão marcadas para este domingo, 15, nas seguintes modalidades: basquete (masculino e feminino), damas, tênis masculino, tênis de mesa, vôlei masculino, handebol (masculino e feminino), futebol (masculino e feminino) e xadrez.