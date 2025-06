Projeto 'Ciranda da Leitura' envolve 550 alunos em Franca

As atividades do projeto incluem rodas de leitura realizadas após o recreio — momento que une escuta atenta e relaxamento —, além da produção de painéis com reflexões sobre as histórias lidas. A proposta é desenvolver nas crianças habilidades como escuta ativa, interpretação e expressão oral.

Desenvolvido com o apoio de professores e colaboradores da escola, o projeto busca muito mais do que o estímulo à leitura: ele integra valores como gentileza, gratidão, respeito, responsabilidade e amizade ao conteúdo trabalhado em sala de aula. Cada turma escolhe um desses temas para aprofundar durante o semestre.

A Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) "Aldo Prata", localizada no bairro City Petrópolis, em Franca , está desenvolvendo um novo projeto pedagógico que tem encantado alunos e professores. Intitulado "Ciranda da Leitura", o programa reúne encontros semanais, rodas de leitura e atividades interativas que incentivam o hábito da leitura entre os 550 estudantes da unidade, desde a Fase I até o 5º ano do Ensino Fundamental.

Um dos destaques do "Ciranda da Leitura" é a mascote LeLê, a Corujinha Leitora. Com uma mochila cheia de livros, ela visita as salas e convida os alunos a mergulhar no universo da imaginação. “A leitura é uma das chaves para o desenvolvimento pleno das crianças. É brincar com a imaginação, e o projeto da escola, através dos nossos profissionais, está contribuindo muito com o desenvolvimento dos estudantes”, destacou Márcia Gatti, secretária de Educação.

Mostra cultural será realizada no dia 18

Paralelamente ao projeto de leitura, a escola está organizando a "Mostra CulturALDO", evento gratuito que será realizado no próximo dia 18 de junho, no auditório da própria unidade. A exposição contará com apresentações artísticas e culturais que destacam a diversidade e a formação multicultural do povo brasileiro.

A programação será dividida em dois períodos: pela manhã, a partir das 9h30, e à tarde, com início às 15h30. A "Aldo Prata" fica na avenida São Pedro, 601, no City Petrópolis. Toda a comunidade está convidada a prestigiar o evento.