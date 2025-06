Francana desaparecida é encontrada no litoral; família pede ajuda

A jovem Beatriz de Paula Cintra, de 21 anos, que estava desaparecida desde o último domingo, 8, em Franca, foi localizada nessa quarta-feira, 11, na cidade de Praia Grande, no litoral de São Paulo. Beatriz foi diagnosticada com esquizofrenia e já passou por internações para tratamento da doença.

A família registrou boletim de ocorrência e contou com o apoio do delegado Leopoldo Gomes, da Polícia Civil de Franca, que acionou um grupo com representantes das forças de segurança de todo o país. Por meio dessa rede, um agente da Guarda Civil Municipal reconheceu Beatriz e a encaminhou para um abrigo provisório, onde ela permanece sob cuidados.

A mãe da jovem, a professora Vanessa Aparecida de Paula, relatou a situação delicada da filha. Sem recursos para viajar até o litoral, ela faz um apelo à população de Franca. “A Beatriz tem laudo de esquizofrenia e, infelizmente, estava em surto desde o fim de semana, quando desapareceu”, contou Vanessa. “A polícia de Franca nos ajudou muito e, felizmente, conseguimos localizá-la em Praia Grande. Mas, agora, preciso buscá-la com urgência, porque ela está em um abrigo provisório e não poderá permanecer lá por muito tempo.”