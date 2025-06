Veterinário é acusado de estupro; defesa diz que foi consensual

Um veterinário de 33 anos foi preso em Franca, na última segunda-feira, 9, sob acusação de estupro. Nesta quinta-feira, 12, sua defesa divulgou nota alegando que o cliente é inocente das acusações e que encaminhou imagens às autoridades que demonstrariam que a relação teria sido consensual.

Segundo a polícia, o crime teria sido cometido contra uma adolescente de 16 anos dentro da clínica veterinária na zona oeste de Franca, onde o profissional atua.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima acompanhava o pai em uma consulta com a cachorra da família. Enquanto o homem permaneceu na recepção, a adolescente entrou com o animal para o atendimento, momento em que, segundo a denúncia, teria ocorrido o abuso.