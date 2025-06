Morre o bancário aposentado Élio Aparecido Naves, aos 80 anos

Morreu nesta quinta-feira, 12, em Franca, Élio Aparecido Naves, aos 80 anos. Elinho como era conhecido, deixa a mulher Aparecida Facuri, e os filhos Marcelo Facuri e Fabrício Facuri e uma neta.



Marcelo Facuri é jornalista e assessor especial de Gabinete do prefeito de Franca, Alexandre Ferreira (MDB).



Elinho foi bancário em Franca, sendo gerente do banco Itaú, por muitos anos. Ele já vinha enfrentando problemas de saúde há algum tempo, com doença renal.



O velório acontece no Memorial Nova Franca, sala 3, com trabalhos da Funerária Nova Franca. O sepultamento será no cemitério Jardim das Oliveiras, com horário previsto para as 15h.

Despedida

Marcelo Facuri postou uma mensagem para seu pai nas redes socias:

"Ele ficava bravo comigo, me enchia a paciência quando meu time perdia, me "entopia" de comida, poxa, mas como eu amo este senhor, viu! Amor eterno e verdadeiro!