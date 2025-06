Diocese de Franca celebra 54 anos de missão, fé e serviço ao povo

A ação social também é um pilar forte, com destaque para a Cáritas Diocesana, coordenada pelos diáconos permanentes, e diversas iniciativas voltadas aos mais necessitados, idosos, dependentes químicos, famílias vulneráveis e comunidades periféricas.

Olhando para o futuro com esperança

No contexto do Ano Jubilar, a Diocese vive um tempo de esperança, como destaca Dom Paulo Beloto em sua mensagem pastoral. “Somos peregrinos da esperança. Celebrar o aniversário da diocese é ocasião para louvar a Deus e rezar, pedindo a luz do Espírito e a intercessão de nossa padroeira, a Imaculada Conceição, para nos guiar em nossas ações pastorais e nos fortalecer na fé, esperança e caridade.”

Mas os desafios continuam. A evangelização nas periferias urbanas, a formação de novos padres, a presença da Igreja na vida pública e no mundo da educação e saúde estão entre as prioridades. A cultura urbana, com sua complexidade e velocidade, exige uma Igreja em constante escuta e renovação missionária, diz o bispo.