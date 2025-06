Quermesse Franciscana começa nesta quinta em Franca

A Quermesse Franciscana, realizada no Convento Santa Maria dos Anjos, em Franca, começa nesta quinta-feira, 12, e deve ir até domingo, 15. A programação envolve celebrações religiosas, quadrilha, barracas e leilões de prendas.

A programação está marcada para se iniciar às 19h nesta quinta-feira, com uma celebração eucarística e bênção dos namorados e casais. Na sexta-feira, 13, haverá quadrilha e responsório de Santo Antônio, partindo das 19h30. No sábado, 14, às 19h será realizada a reza do terço. Já no domingo, 15, dia de encerramento do evento, as atividades se iniciam às 10h com uma celebração eucarística. Além disso, haverá a realização de um arroz na enxada.

Os leilões serão realizados todos os dias, como é feito tradicionalmente, pelos leiloeiros Carlinhos e Luan.