Menina de Franca com paralisia cerebral precisa de cirurgia

A pequena Ana Luiza Silva Peraro, de apenas 12 anos, moradora de Franca, enfrenta desde o nascimento uma dura batalha pela vida. Diagnosticada com paralisia cerebral grau 5 (GMFCS 5), a menina agora precisa com urgência de uma cirurgia para reconstrução do quadril esquerdo, procedimento essencial para aliviar dores intensas e prevenir complicações mais graves na coluna, pernas e pés.

A mãe da menina, Taciana Flávia da Silva Peraro, de 46 anos, conta que a filha nasceu prematura, com apenas 28 semanas de gestação e pesando 720 gramas. Foram 117 dias de internação em UTI neonatal, enfrentando intercorrências, como hemorragias intracranianas, hidrocefalia e uma infecção grave que resultou em lesões cerebrais extensas.

Desde então, a rotina da família é marcada por fisioterapia motora e respiratória, terapia ocupacional, fonoaudiologia e consultas frequentes com especialistas. Apesar das dificuldades, Taciana nunca parou de trabalhar graças à forte rede de apoio formada por sua mãe, irmã, sogros e professores da rede pública que atendem a menina em casa.