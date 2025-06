Prefeitura intensifica sinalização viária em avenidas e bairros

A Prefeitura de Franca segue atuando em frentes de sinalização viária, com o objetivo de aumentar a segurança no trânsito em diversos pontos da cidade. Os trabalhos incluem emplacamento, pintura de solo e instalação de novas placas, com serviços sendo executados pela Emdef (Empresa Municipal para o Desenvolvimento de Franca) em parceria com a Secretaria de Segurança.

Nessa terça-feira, 10, os serviços se concentraram nas avenidas Hélio Palermo e Antônio Barbosa Filho, que margeiam o córrego dos Bagres. Foram realizadas demarcações de solo, pintura de faixas zebradas, divisórias de pistas, sinalizações de “pare” e faixas amarelas indicando garagens.

Além dessas avenidas, outras vias também receberam melhorias na sinalização: Euclides Vieira Coelho (Parque Mundo Novo), Voluntário Mário Mazini (Estação), Beatriz Fernandes Carraro (Residencial Meirelles), do Comércio (Centro), Lázaro de Araújo (Jardim Veneza), José de Alencar (Estação), Bahia (Vila Aparecida), Professora Maria Falleiros (Vila Industrial), Geralda Rocha Silva e Margarida Fornazier Cardoso de Oliveira (entre Vicente Leporace e Jardim Tropical).