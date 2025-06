Programa Calçada Segura avança com obras no Jardim Paulista

A Emdef (Empresa Municipal para o Desenvolvimento de Franca) iniciou uma nova etapa do programa Calçada Segura, desta vez no bairro Jardim Paulista, na zona leste de Franca. As equipes estão atuando na rua Luís Gama, onde estão sendo construídos 560 metros quadrados de calçamento com foco na melhoria da acessibilidade e segurança dos pedestres.

Parte da via já recebeu a base de pedra brita, que antecede a aplicação do concreto. Outro trecho encontra-se em fase de preparação do solo, com escavação e nivelamento. As obras seguem o cronograma estabelecido pela Secretaria de Infraestrutura, que coordena a execução dos serviços em toda a cidade.

Desde o início do programa, em dezembro do ano passado, o Calçada Segura já entregou 1.914 metros quadrados de novas calçadas em diferentes bairros de Franca. A iniciativa tem como objetivo garantir rotas seguras e acessíveis à população, promovendo mais mobilidade para quem circula a pé, especialmente idosos, pessoas com deficiência e famílias com crianças.