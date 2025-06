Nova escola no Jardim Adelinha está com 90% das obras concluídas

Segundo a Secretaria de Infraestrutura, o prédio já está com a cobertura finalizada e segue em fase de acabamento interno e externo. Os trabalhos atuais envolvem pintura, ajustes de esquadrias, finalização de pisos, aplicação de revestimentos e a organização da área de jardinagem ao redor da unidade.

A nova escola atenderá alunos dos bairros Jardim Adelinha, Peres Elias, Quinta do Café, Júlio D’Elia, Bonsucesso e regiões próximas. Está sendo construída em uma área situada entre as ruas Aparecido Penha Venceslau e Diva Nunes Horácio.

A Prefeitura de Franca concluiu aproximadamente 90% das obras da nova escola municipal localizada no Jardim Adelinha, na região oeste da cidade. A unidade, que homenageará a professora e colunista social Sônia Menezes Pizzo, conhecida como Patrícia, está prevista para começar a funcionar já no segundo semestre deste ano.

A escola terá capacidade para aproximadamente 780 estudantes, com funcionamento em dois períodos. O projeto segue os padrões do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) e contará com 12 salas de aula distribuídas em sete blocos, além de uma quadra poliesportiva. A estrutura foi planejada para garantir acessibilidade e oferecer um ambiente moderno e adequado para o ensino.