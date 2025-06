Câmara aprova R$ 11,6 milhões para educação, saúde e segurança

A Câmara Municipal de Franca aprovou, por unanimidade, o projeto de lei que destina R$ 11,6 milhões para as áreas de educação, saúde e segurança. Apesar do consenso na votação desta terça-feira, 10, os vereadores demonstraram insatisfação com a forma como os recursos foram distribuídos.

O valor se refere à parte das emendas impositivas de 2024 não utilizadas. Essas emendas são valores do orçamento municipal que os vereadores podem direcionar a instituições, projetos ou ações específicas. No entanto, parte desse dinheiro não foi repassada porque algumas entidades indicadas pelos parlamentares apresentaram problemas com a documentação exigida ou não atenderam aos critérios legais para recebê-lo.

Diante disso, o valor retido está sendo realocado por meio deste projeto, que prevê a destinação dos recursos para três áreas prioritárias definidas pela administração pública.