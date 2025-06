PM encontra moto furtada com placa irregular e chassi raspado

Uma motocicleta furtada foi recuperada pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira, 10, em Ituverava. O veículo foi levado em 9 de maio deste ano, em Guaíra, a cerca de 70 km de distância do local onde foi encontrada.

Segundo a Polícia Militar, durante patrulhamento, os policiais receberam denúncia sobre uma moto estacionada irregularmente e com placa suspeita. No local, a equipe constatou que a placa era falsa, fora do padrão do Mercosul, e que o chassi estava raspado.

Através da numeração do motor, foi confirmado que o veículo era furtado. A motocicleta foi levada à delegacia de polícia, onde o caso foi registrado, e em seguida devolvida ao dono.