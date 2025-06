Polícia apreende submetralhadora e drogas em Cristais Paulista

Um homem foi preso e um adolescente apreendido na tarde desta segunda-feira, 9, por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas em Cristais Paulista. De acordo com a Polícia Militar, a dupla foi flagrada com uma submetralhadora calibre .380, munições e porções de entorpecentes.

A prisão foi realizada por equipes da 5ª Companhia do 15º Batalhão da Polícia Militar do Interior (BPM/I), com apoio da Força Tática e do Comando de Força Patrulha (CFP). A ação começou após denúncia anônima de que dois homens caminhavam em atitude suspeita, com objetos escondidos sob blusas de frio.

Os policiais intensificaram o patrulhamento e localizaram os indivíduos. Ao serem abordados, tentaram se desfazer das blusas. Durante a revista, os militares encontraram uma submetralhadora com carregador e munições calibre .380, além de porções de crack e cocaína embaladas para venda.