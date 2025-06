Rodeio arrecada mais de 12 toneladas de alimentos em Restinga

Mais de 12 toneladas de alimentos foram arrecadadas durante o Restinga Rodeio Music, realizado de 22 a 24 de maio, em Restinga, a 10 km de Franca.

O evento contou com apresentações musicais de Guilherme & Benuto, Clayton & Romário, Jiraya Uai e Eduardo Costa. A entrada foi 1 kg de alimento não perecível nos shows de abertura e encerramento da festa.

O balanço da arrecadação foi divulgado nesta terça-feira, 10, pela Prefeitura de Restinga. “É com muita alegria que podemos anunciar ao nosso banco de alimentos que arrecadamos mais de 12 toneladas no Restinga Rodeio Music. Vamos distribuir esses alimentos para as pessoas que mais precisam em nossa cidade”, disse o prefeito Felipe Talvani (MDB), em vídeo postado nas redes sociais.