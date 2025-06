Franca abre inscrições para estágio com bolsas de até R$ 1,3 mil

A Prefeitura de Franca abriu as inscrições para o Processo Seletivo destinado à formação de cadastro reserva para estagiários de nível superior, com bolsas de até R$ 1,3 mil. O edital foi publicado no Diário Oficial do Município dessa terça-feira, 10.

As inscrições para o processo seletivo estarão abertas até as 12h do dia 30 de junho e podem ser realizadas de forma gratuita no site do Ciee (Centro de Integração Empresa-Escola). A plataforma online para inscrições e provas pode ser acessada aqui.

Os estudantes de nível superior, regularmente matriculados em cursos de instituições de ensino superior públicas ou privadas que mantenham convênio com o Ciee, são elegíveis para participar. A lista de cursos disponíveis é extensa, abrangendo áreas como Administração, Direito, Engenharia, Comunicação Social, Psicologia, Medicina Veterinária, entre outros.

Provas e critérios de aprovação