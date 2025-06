Bombeiros de Franca usam detector de metais para buscar corpo

Após buscas sem sucesso pelo corpo do empresário Nelson Carreira Filho, 43 anos, o Corpo de Bombeiros de Franca usará um detector de metais para retomar as buscas no rio Grande, em Miguelópolis (SP). Três pessoas envolvidas no crime já foram presas pela Polícia Civil.

As buscas em Miguelópolis começaram após os suspeitos confessarem à Polícia Civil que o corpo da vítima foi jogado no Rio Grande, próximo ao rancho de Marlon Couto Paula Júnior, apontado como autor do homicídio, motivado por desavenças comerciais com a vítima.

"Estamos dando apoio às buscas. Pelo histórico, a pessoa foi jogada nas águas do Rio Grande, envolvida em ferros de linha de trem. Estamos há alguns dias fazendo mergulhos no local indicado pelo suspeito de ter jogado a vítima no rio", disse a capitão do Corpo de Bombeiros, Sandra Elaine.