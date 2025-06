Colisão entre moto e bicicleta deixa dois feridos na av. Brasil

Um acidente envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta deixou dois homens feridos no início da tarde desta terça-feira, 10, na avenida Brasil, em Franca.

De acordo com testemunhas e imagens de câmeras de segurança, o ciclista - um idoso - atravessava a avenida sem observar o fluxo de veículos. Nesse momento, o motociclista, que trafegava pela via, acabou atingindo a bicicleta, sendo surpreendido pela manobra repentina do idoso, que não olhou para atravessar a via.

Com o impacto, ambos foram arremessados ao chão. O ciclista apresentava sinais de confusão mental e queixava-se de dores em diversas partes do corpo. Já o motociclista sofreu múltiplas escoriações.