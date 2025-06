Francano do Jardim Pulicano leva R$ 600 mil no Hiper Saúde

Um francano residente no bairro Jardim Pulicano foi o grande vencedor do sorteio principal realizado pelo Hiper Saúde Ribeirão no último domingo, 8.

O sortudo levou sozinho o prêmio de R$ 600 mil. André Luís de Souza pagou R$ 20 pelo bilhete para concorrer ao prêmio. Outros três ganhadores de Franca levaram R$ 2 mil no Giro da Sorte.

Para o próximo domingo, 15, o prêmio principal é no valor de R$ 300 mil.