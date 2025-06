Após 2 anos de atraso, Estação deve ser entregue em 2025

A entrega da obra de revitalização da antiga Estação Ferroviária Mogiana, no bairro Estação, em Franca, foi adiada. Inicialmente prevista para outubro de 2023, a conclusão dos trabalhos deve acontecer apenas no segundo semestre deste ano, conforme informou a Prefeitura de Franca nesta terça-feira, 10.

Atualmente, estão em andamento os serviços de pintura externa do prédio, a conclusão da pavimentação do entorno, a instalação de louças e metais nos banheiros, além da instalação da rede de telefonia, dos sistemas de alarme e dos testes operacionais para obtenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).

A prefeitura justificou o atraso, principalmente, pela escassez de mão de obra da empresa contratada. Outro ponto é a complexidade da obra, que exige cuidados específicos por se tratar de um imóvel tombado. Inaugurado em 1887, o prédio foi tombado pelo Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo) em 1977.