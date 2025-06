63 anos da Difusora: a história contada por Valdes Rodrigues

No ar por 63 anos, a Rádio Difusora AM 1030 kHz é mais do que uma simples emissora: é parte da alma de Franca. Do prédio histórico na rua do Comércio ao moderno estúdio na Casa GCN, sua trajetória reflete a evolução da comunicação no interior paulista.

Inaugurada em 10 de junho de 1962, a rádio estreou em grande estilo: missa de inauguração, coquetel e transmissão esportiva direto do Estádio Nhô Chico. Com passagem por cinco sedes, do antigo Banco de Crédito Real à atual, no bairro São José, a emissora sempre soube se reinventar, migrando da programação em ondas médias para instalações digitalizadas.

O comunicador Valdes Rodrigues recorda o início da carreira e fala de sua história, que se mistura com a da rádio Difusora. “Já passei dos 50 anos aqui”, conta ele, com o sorriso de quem não contabiliza tempo, mas histórias. “Entrei meio que de brincadeira… Teve um concurso pra novos locutores, eu e o Sidnei Rocha (ex-prefeito de Franca) fomos. Tinha uns cinquenta na fila. Aí o Amaury Destro, que era da direção artística, falou: ‘vou ficar com esses dois meninos’. E foi assim que começou.”