Câmara vota R$ 11,6 milhões para educação, saúde e segurança

Inaugurado em 7 de maio de 2025, o novo centro esportivo construído no espaço conta com quadras de basquete 3x3 e vôlei de areia, pista de skate, área verde de 2.300 m² com gramado, iluminação de LED e espaço para caminhadas. O campo de futebol também foi revitalizado, com alambrados novos e melhorias no entorno. O investimento total na obra foi de R$ 520 mil.