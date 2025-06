Jogador de 19 anos recebe alta após três meses internado

O jogador Pedro Severino, de 19 anos, que estava há três meses internado no Hospital Unimed, em Ribeirão Preto, teve alta hospitalar na manhã desta terça-feira, 10, após sofrer um acidente na madrugada do dia 4 de março, que o deixou em estado gravíssimo.

O jovem, que passou por diversos processos, incluindo a abertura de um protocolo para confirmar sua morte encefálica, deixa o hospital após 98 dias de internação. Em Ribeirão Preto, foram 96 dias assistido por uma equipe composta por intensivistas, com a liderança do médico Gil Teixeira, além de neurocirurgiões, neurologistas clínicos e suporte de equipes multidisciplinares do hospital.

Em nota divulgada pela assessoria do Hospital Unimed, foi detalhado que o atleta havia passado por procedimentos cirúrgicos para reconstrução da parte frontal de seu crânio, um processo que, segundo boletim, foi considerado com resultados excelentes. Além disso, o jovem já estava consciente e se comunicando, conseguindo andar com ajuda de seus pais.